Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri
1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan Yüksek Mimar (Ekip Başı)
Mehmet Zeyat Hattapoğlu Peyzaj Mimarı (Danışman)
Özgür Şentürk İnşaat Mühendisi (Danışman)
Mustafa Soyer Makine Mühendisi (Danışman)
Haydar Aydın Elektrik Mühendisi (Danışman)
Açılış: 21 Ocak, 16.00
Danışman Jüri Üyeleri: Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Buğra Gökçe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
Raif Canbek Eshot Genel Müdürü
Tevfik Tozkoparan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışman
Asli Jüri Üyeleri: Haydar Karabey Prof. Dr. Yüksek Mimar (Jüri Başkanı)
Muzaffer Tunçağ İnşaat Yüksek Mühendisi
Nevzat Oğuz Özer Prof. Dr. Yüksek Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Şebnem Yücel Doç. Dr. Yüksek Mimar (Yaşar Üniversitesi)
Tülin Hadi Yüksek Mimar
Yedek Jüri Üyeleri: Abdullah Uzun İnşaat Yüksek Mühendisi
Gökçeçiçek Savaşır Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Tutku Didem Akyol Altun Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Tür: Proje sergisi
Gezilebilecek Saatler: 09.00 – 18.00
Pazar günleri kapalıdır.
Giriş ücretsizdir.
İrtibat: AASSM Halkla İlişkiler: 0 232 293 38 18 - 19 - 20
iletisim@aassm.org.tr
İzmir Bb Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Sergisi
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan Yüksek Mimar (Ekip Başı)Mehmet Zeyat Hattapoğlu Peyzaj Mimarı (Danışman)Özgür Şentürk İnşaat Mühendisi (Danışman)Mustafa Soyer Makine Mühendisi (Danışman)Haydar Aydın Elektrik Mühendisi (Danışman) Açılış: 21 Ocak, 16.
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri