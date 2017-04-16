Izmir Başbakan Yıldırm Oyunu Izmir'de Kullandı

Izmir Başbakan Yıldırm oyunu İzmir'de kullandı (aktüel görüntüler)(Tür: Yurt)

Izmir Başbakan Yıldırm oyunu İzmir'de kullandı (aktüel görüntüler)

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Aktüel, İzmir