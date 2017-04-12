İzmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi 1

İzmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de hemşehri dernekleriyle bir araya geldi 1.

İzmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi 1

İzmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de hemşehri dernekleriyle bir araya geldi 1

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İzmir
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