Izmir - Başbakan Yıldırım, Izmir'de Esnaf Buluşmasında Konuştu 2

Izmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de esnaf buluşmasında konuştu 2(Tür: Yurt)

Izmir - Başbakan Yıldırım, Izmir'de Esnaf Buluşmasında Konuştu 2

Izmir - Başbakan Yıldırım, İzmir'de esnaf buluşmasında konuştu 2

(Tür: Yurt)


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