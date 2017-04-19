İzmir Barosu, Ysk Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İZMİR Barosu, referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararların hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulundu.



İzmir Barosu, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum süresince YSK'nın kararlarının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulundu. İzmir Adliyesi 4'üncü Kat baro biriminde yapılan basın açıklamasına, Baro Başkanı Aydın Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. YSK'nın referandum devam ederken, tüm oy dengesinin sağlığını ve referandumun tarafsızlığını şaibeye düşürecek şekilde 'mühürsüz oy pusularının' da geçerli sayılacağı duyurusunun, kanuna aykırı olarak ve referandum güvenirliğini olumsuz etkileyecek şekilde yapıldığını ileri süren Özcan, "Görevi Kötüye Kullanma" suçunun unsurlarının oluştuğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında bireysel başvuru üzerine verdiği kararında, meslek odalarının seçimlerinde dahi mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olacağından söz edildiğini ifade eden Özcan, "Şu halde YSK'nın emredici bu kanun hükmünü herhangi bir gerekçeyle görmezden gelmesi hukuka uygun olamaz" dedi.



AYNI SEÇİMDE İKİ FARKLI UYGULAMA



YSK'nin, yurt dışı oylarda mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymadığını, yurt içi oylarda ise geçerli saydığını belirten Özcan, "Aynı seçimde, bir yerde farklı uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapılmıştır. Oy pusulaları ve zarflara oylama sonrasında kaşe basılmıştır. Mühürsüz oyların sayılmasının yanı sıra, mühürsüz oy pusulalarına sonradan mühür basıldığı da belgelenmiştir"dedi. YSK'nin uygulamalarının, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınmış seçme hakkını ve 79. maddesinde yer alan seçimlerin doğruluk ve dürüstlük kurallarını ihlal ettiğini ifade eden Özcan, ayrıca 'tercih' mührü dışında 'evet' mührünün kullanılmasının da seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti. Tüm yasa, Anayasa, AİHS maddelerinin ihlal edildiğini dile getiren Özcan, söz konusu uygulamalarla ilgili YSK görevlileri hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan soruşturma açılmasını talep ettiklerini belirtti.



- İzmir