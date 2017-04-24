İzmir Barosu ve Yaşan Üniversitesinden Orta Sempozyum

İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında iki gün boyunca öğretim üyeleri, hakim, savcı ve avukatların katılımı ile 'Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Güncel Sorunları' isimli bir sempozyum düzenlendi.



İzmir Barosu Avukat Nevzat Erdemir Konferans Salonunda, İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesi birlikte düzenlediği 'Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Güncel Sorunları' isimli sempozyum öncesi Karşıyaka Belediyesi Çocuk Korosu, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser verdi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinin birçok konuda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren bir merkez olduğunu söyledi. Baro Başkanı Aydın Özcan, yapılan çalışmanın da bu ilklerden biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bir çok yerinden alanında uzman akademisyen ve uygulayıcıların yer aldığı iki günlük sempozyum süresince çocuk ceza adalet sisteminin güncel sorunlarının enine boyuna tartışılacağını, ve sonuç bildirgesi ile de çocuk hakları konusundaki ülkemizdeki uygulamaları, eksiklikleri ve yapılması gerekenlerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.



'Çocuğun Sağlıklı Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Uluslararası Boyutuyla Çocuk Ceza Adaleti' başlıklı ilk oturumun başkanlığını İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İlke Erol yaptı. Oturumun açılış konuşmasını yapan Avukat İlke Erol, uluslararası sözleşmelerde tüm dünyanın üzerinde mutabakata vardığı tek sözleşmenin Çocuk Hakları Sözleşmesi olduğunu ifade ederek, "Çocuklar gelişmeleri için, dünyanın daha barışçıl, daha aydınlık bir yer olması için özel korunmaya tabi olmak zorundalar" dedi. "Biz bu bilinçle aylar öncesinden bu sempozyum için çalışmalarımıza başladık" diyen Erol, "Umarım bu sempozyumdan çıkacak sonuçlar ülkemizde çocuk hakları açısından bir ilerleme kaydedecek sonuca ulaşsın" şeklinde konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Gencer de, çocuk adalet sisteminin güncel sorunlarına değinerek, çocuğun sağlıklı yaşama ve gelişme hakları ile çocuk ceza adalet sisteminde karşılaşılan sorunlara vakalardan örnekler verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Feyza Umay Koç ise konuşmasında çocuk istismarının, fiziksel, sosyal-psikolojik ve diğer etkilerini değerlendirdi.



'Uygulamada Çocuk Yargılaması' başlığını taşıyan ikinci oturumun başkanlığını ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Demir yaptı. Ankara Barosu üyelerinden Avukat Hasan Erdoğan da konuşmasında, çocuk suçluluğunu oluşturan etkenler, çocuk tutukluluğu ve sonuçları, çocuk ceza sisteminde uygulamadaki aksaklıklarına değindi. - İZMİR