İzmir Barosu Uluslararası Çalışmaları Hedefliyor

Moderatörlüğünü İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin'in yaptığı konferansa, İzmir 13. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer ve Adalet Bakanlığı UHDİ Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Özgür Karaca konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, konunun önemine vurgu yaparak, İzmir Barosu'nun bu dönemde özellikle uluslararası davalar, uluslararası sözleşmeler, tanıma, tenfiz, uluslararası tahkim konularında çalışmalara ağırlık vereceğini dile getirdi. Bu çalışmalar sayesinde genellikle İzmir dışından avukatların aldığı bu tip davaların İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından takip edilebileceğini söyleyen Av. Aydın Özcan "kısa bir süre içerisinde mesleki İngilizce kurslarına da başlayacağız. Her zaman söylüyoruz, Baro Avukat içindir" dedi.

Çalışmada, 13. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer Tanıma ve Tenfizi anlatırken, yurtdışı tebligatı ile ilgili son değişiklikler, Yargıtay kararlarını ise Özgür Karaca anlattı.

Oturum başkanlığını yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin, "bu konuda her mahkemede farklı uygulamalar oluyor. Bu nedenle biz de meslektaşlarımızın yanı sıra belki buradan çıkacak sonuçla bir uygulama birliği sağlanır diye İzmir'deki bütün hukuk mahkemelerinin de hakim ve yazı işleri müdürlerini de davet ettik. Bu sayede uygulamada bir birlik yakalamayı amaçladık" dedi.