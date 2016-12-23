İzmir Barosu'ndan "Yargı Etiği" Konferansı

İZMİR BAROSU BU DÖNEMDE GENÇLERLE DAHA ÇOK BULUŞACAK

Çoğunluğunu hukuk fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilere hitap eden İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu'nun yeni dönemde gençlerle daha çok buluşacağını dile getirerek, "özellikle üniversitelerde öğrenim gören genç meslektaş adaylarımız, bu mesleğe gönül vermiş ve adım atmış genç hukukçular olarak baroyla bu şekilde şimdiden diyaloğa girmeniz, şimdiden böyle üstat meslektaşları dinliyor olmanız, onların görüşlerinden istifade ediyor olmanız çok ayrıcalıklı bir durum. Ben bunu zaman zaman fakültelerinize geldiğimde söylüyorum. Mesleğe ve ülke gündemine ilişkin geçtiğimiz dönemde 140'ın üzerinde çalışma yapmışız. Bu dönemde bu sayı daha da artacak. Sizleri de şimdiden bu çalışmalara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Oturum Başkanı Av. Fevzi Demir toplantıyı açarken, "ben öğrencilerime hep ya bu mesleği doğru yapacaksınız ya da çekip gideceksiniz derim. Başka bir yolu yok. Mesleki haysiyet, mesleki onur çok önemlidir." dedi. Konuşmacılardan Av. Ulvi Puğ ise hukukun sadece ders kitaplarından öğrenilen bir şey olmadığını dile getirerek, "hukuk toplumun düzenini sağlayabilir ama toplumun huzurunu sağlayan adalet kavramıdır. Bütün diktatörlüklerde de hukuk kavramı vardır. Ama o toplumlarda adalet yoktur" dedi. Av. İsmet Köymen, Yargı etiğinin sadece avukatlar, sadece hakimler tarafından yerine getirilebilecek bir şey olmadığını, birlikte ve bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu olduğunu belirtti. Son olarak konuşan Av. Ahmet Hekimoğlu, hukukun çok geniş bir bilim dalı olduğunu söyleyerek bu nedenle bir hukukçunun genel kültürünün çok kuvvetli olması gerektiğini dile getirdi.