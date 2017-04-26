İzmir Barosu'ndan Referandumda Hayır Oyu Verenleri Hedef Alan Paylaşıma Suç Duyurusu

İZMİR Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü'nde 'gece amiri' olarak çalıştığı belirtilen Ö.A.'nın referandumda hayır verenleri hedef alarak sosyal medya hesaplarından yaptığı "Bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'evet'çilere helaldir" paylaşımı için suç duyurusunda bulundu.



İzmir Barosu, paylaşımı yapan Ö.A.'nın bu beyanının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde ifade edilen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturduğunu ifade ettiği suç duyurusu dilekçesinde, "Türkiye'de önemli bir sürecin yaşandığı bir ortamda, böylesine ayrıştırıcı ve aşağılayıcı nitelikteki sosyal medya paylaşımları hiç kuşku yok ki nefreti yaymak anlamına gelir" dedi.



İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan imzasını taşıyan şikayet dilekçesinde, Ö.A. hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak yayının durdurulması ve kaldırılması ile cezalandırılmasını temin amacıyla kamu davasının açılmasına karar verilmesi talep edildi.



İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, 80 milyon Türk halkı olarak birlik olunması gereken bu günlerde toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık tohumları eken, tüm kadınların onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.



Ö.A., hakkında şikayet dilekçesi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.



- İzmir