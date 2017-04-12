İzmir Banliyösünde Bomba İhbarı
İzmir'de, Aliağa-Cumaovası seferini yapan şehir için banliyö treni, gelen bomba ihbarı üzerine Torbalı ilçesinde durdurularak boşaltıldı.
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