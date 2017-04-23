İzmir Attack, 23 Nisan'da Volume Alsancak'ta!



Fransa'nın Valence kentinde üç kafadar blaspemik ve barbarca death metal fikirlerini birleştirdiklerinde ortaya Necrowretch çıktı. Vlad'ın kendine özgü ve yırtıcı vokalleri lanetli riflerle birleşince Necrowretch son yılların death metal piyasasında karakteristik bir sound yaratan gruplar arasına girmişti. Özellikle "Putrid Death Sorcery" (2013) ve "With Serpents Scourge" (2015) albümleri ile sadece death metal değil black metal etkilenimlerinin de olduğu ve grubun aradan sıyrılarak zirveye tırmanmasını sağlayan kayıtlardır.



Grup bu yıl çıkardıkları "Satanic Slavery" (2017) albümünün lansman konseri için ülkemize geliyor 22 Nisan İstanbul, 23 Nisan'da İzmir.



Necrowretch'e Kadıköyden Hellsodomy ve Engulfed İzmirden Hybrid Corruption eşlik edecek.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Volume Alsancak



Mekan Adresi : 1482 Sokak No: 18



Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Kategori : İzmir Attack



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır