Izmir Atatürk'ün Foça'yı Ziyaretinin 83'üncü Yıldönümü Unutulmadı
Izmir'in Foça İlçesi'nde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Izmir'in Foça İlçesi'nde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Foça'yı ziyaretinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Onan, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Foça Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında; garaj önünden başlayıp Demokrasi Meydanı'na dek süren kortej yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği mini konser, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Önde taşınan büyük Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin ardında marşlar söyleyerek meydana ulaşan Foçalılar, Ulu Önderini büyük hasret ve minnetle andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir diyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Sayın Foçalılar ve Foça dostları, Ulu Önder Atatürk'ün komutanlığında yapılan Kurtuluş Savaşı bir askeri dehadır. Emperyalizme karşı verilen bu amansız, cesur yürekli mücadelenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bizlerde bu sayede özgür ve bağımsız bir ülkenin fertleri olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci, her bir bireyiyle canla başla kazanılmıştır mücadelemiz. Asla cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadele, sadece savaşarak vatan topraklarını kurtararak olmamıştır. Cephe savaşının dışında en büyük savaş başlamıştır. Cehaletle mücadele edilmiştir. Ulu Önderiz Atatürk; ekonomi, sanayi, eğitim, kültür sanat seferberliği ilan etmiştir. Bu noktada da ülkemizin her bir vilayetini, ilçesini, karış karış dolaşmıştır. 9 Nisan 1934'de Foça'mızı ziyaret ederek, bizlere büyük bir onur hediye etmiştir. Bugün burada, bu onurun 83'üncü yıl dönümünü anmak için birlikteyiz. Bu vesileyle basta Ulu Önderimiz Ata'mızı, kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hoş geldin Atam! Foça'mıza sefalar getirdin, onur verdin. Katılımlarınıza teşekkür eder, Hayırlı aksamlar dilerim sevgili Foçalılar' dedi.