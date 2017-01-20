İzmir Arabulucular Derneği Açılış Töreni

İzmir Arabulucular Derneği binası törenle hizmete açıldı.



Bayraklı'daki açılış töreninde konuşan İzmir Arabulucular Derneği Başkanı Şerife Özcan Tekeli, merkezi yeni arabuluculara arabuluculuk yapabilecekleri bir ortam sunmak ve sayısı her geçen gün artan üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla açtıklarını söyledi.



"Arabuluculuk" kavramının 2012 yılında yasalaştığını, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu" ile hukuk düzenine dahil olduğunu kaydeden Tekeli, derneğin de 2014 yılında kurulduğunu belirtti.



Anlaşmazlık yaşayan tarafların arabuluculuk yöntemiyle dostane biçimde çözüm arayabileceğini söyleyen Tekeli, "Bu yöntem sayesinde taraflar, iletişimleri kolaylaştıracak süreci yönetecek bağımsız, tarafsız ve objektif bir arabulucu eşliğinde bir araya gelerek sorunlarını konuşur ve birlikte çözüm ararlar." dedi.



Tekeli, arabuluculuğun dava sürecine göre daha kısa, ekonomik ve daha önemlisi barışçıl bir çözüm olduğunu vurgulayarak, öncelikle iş mahkemeleri kanununda, bireysel iş hukuku uyuşmazlıklarında ve işe iade davalarında bu yöntemin kullanılabileceğini ifade etti.



Arabuluculuk için bağımsız ve tarafsız bir ortamın yeni dernek merkezleriyle mümkün olabileceğine işaret eden Tekeli, yeni dernek merkezlerinde meslek içi eğitimler, arabuluculuk eğitimleri ve mesleki tüm paylaşımların gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.