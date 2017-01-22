İzmir Anestezi Günleri Toplantısı

İzmir'de anestezi uzmanı ve öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.



Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği tarafından, İzmir Anestezi Günleri kapsamında "Postoperatif Analjezide Güncel Gövde ve Batın Blokları" konulu eğitim düzenlendi.



Kent genelinde görev yapan anestezi uzmanı ve öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, katılımcılara canlı mankenler üzerinde anlatımlar yapıldı.



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Pervin Sutaş Bozkurt, anestezi uzmanlarının görevinin, hastaların ağrı çekmesini engellemek olduğunu belirterek, "Ameliyat sonrasında hastanın ağrı çekmesine engel olmak için dünyada tanımlanan Blok Yöntemleri Tepecik EAH'de 2015 yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan gereçler ve deneyimli anestezi uzmanlarımız ekibimizde yer almakta. Bu toplantıyla deneyimlerimiz tüm Ege Bölgesi ve İzmir'de çalışan anestezi uzmanlarıyla paylaşıldı." ifadesinde bulundu.