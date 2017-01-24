Izmir - Alışveriş Merkezlerinde Hırsızlık Yapan Iki Kardeş Yakalandı

Alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan iki kardeş yakalandı



İZMİR'de, iki ayrı alışveriş merkezlerinde kadınların çantalarını çalarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü güven timleri, son zamanlarda alışveriş merkezlerinde yaşanan çok sayıda hırsızlık olayı üzerine hareket geçti. Gaziemir'de bulunan alışveriş merkezinde 3 ayrı olayda kadınların dalgınlığından faydalanarak, çantaları çalındı. Yine Bornova İlçesi'nde bulunan alışveriş merkezinde de aynı yöntemle bir kadının alışveriş yaptığı sırada dalgınlığından yararlanarak çantasını çalındı. Hırsızlık olayına maruz kalan kadınların şikayeti üzerine başlatılan araştırma da güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kadınların çantalarını çalan kişilerin 27 yaşındaki Hatice A. ile 19 yaşındaki kardeşi Can A. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen iki zanlı çaldıkları malzemelerle birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, hırsızlık anları ise alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Hatice A. ile Can A.'nın alışveriş yapan kadınları takip ettikleri ve kadınların alışveriş sırasında masaya ya da bir reyona bıraktıkları çantaları çaldıkları görüldü. İki zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.