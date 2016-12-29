Izmir Aliağa'da Pkk/kck'dan 2 Gözaltı

Izmir'in Aliağa İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında örgütü destekleyen açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin, örgüt propagandası yapmanın yanı sıra Irak/Kandil bölgesindeki örgüt mensuplarına da ziyaretler gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ye yönelik kentte düzenlenen bir başka operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.