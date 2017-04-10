Izmir Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Kortej Yürüşü
Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej yürüşüİZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej yürüşü
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Bando eşliğinde faytondan, bisikletlere, otomobilden traktörlere kadar çeşitli araçların da katılımıyla oluşturulan kortej yürüyüşüne, birbirinden renkli giysilerle yapılan katılım, Alaçatı'yı karnaval havasına soktu.
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, eşi Semra Dalgıç, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Çeşme İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Sırrı Aydoğan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Yunanistan'ın Sakız Adası Belediyesi Turizm Ofis Sorumlusu Rena Pagoudi Damingou ve çok sayıda kişinin katıldığı korteji, çok sayıda vatandaş da görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Alaçatı Futbol sahası karşısında, saat 13.00'te başlayan kortej yürüyüşünde, korteji görüntülemek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle eski Alaçatı Belediyesi önünde büyük sıkışıklık yaşandı. Görevliler, kortejdeki araçların geçişi için kalabalığı açmakta güçlük çekti. Kortejdeki protokol üyeleri Alaçatı Eski Belediye Binası karşına gelindiğinde ayrılıp, buradaki stantları ziyaret ederek, otlardan yapılan yiyeceklerin tadına baktı. Protokol üyeleri, alışveriş de yaparak stant açan Çeşmeli'lere katkıda bulundu.
'İNANILMAZ İLGİ VAR'
Kortej yürüyüşünün ardından açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Alaçatı Ot Festivali'nin ülke gündeminden sıkılan insanlara rahat bir nefes aldırdığını belirtip, Burada müthiş bir yoğunluk yaşıyoruz. Bugün Cuma olmasına rağmen inanılmaz bir ilgi var. Hafta sonu ise bu yoğunluk daha da artacak. Festivalimize müthiş bir kortej yürüyüşü ile başladık. Çok eğlenceli bir kortej oldu. Bu vesile ile de sezonu başlatmış oluyoruz dedi.
Kortej yürüyüşü, Alaçatı Büyük Sanayi Sitesi girişinde sona erdi.