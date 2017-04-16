Izmir Ak Partili Delican: 7 Düvele Karşı Mücadele Ettik

Ak Partili Delican: 7 düvele karşı mücadele ettik



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, referandum çalışmaları sırasında 7 düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Milletimize inandık ve onlar da bize inandı, Türkiye'de 'evet' çıktı" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, milletvekilleri, ilçe başkanları ve il teşkilat yöneticileri, il binası önünde toplanan kalabalığı selamladı. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı alanda, davul zurna eşliğinde sevinç gösterilerinde bulunan Ak Partililer, sık sık tekbir getirdi, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Konuşmasına referandum çalışmalarına katılan partililere teşekkür ederek başlayan Delican, şunları söyledi: "Kolay değildi, 7 düvele karşı mücadele ettik, milletimize inandık ve onlar da bize inandı, Türkiye'de evet çıktı. Yurt dışında bile 'Hayır' kampanyası yaptılar. Hepimiz faniyiz ama bizim milletimizin bekası ilelebet devam edecek, bu milletin evlatları bugünden sonra dünyada hak ettikleri yere gelecek. Bu parlamenter sistem, vesayet rejimiyle önümüze engeller çıkarttı. Bu millet, eline gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Bize oy veren de vermeyen de hepsi bizim milletimiz. Yeni sistemle İzmir Türkiye'nin en çok gelişecek ili olacak. Bunun için potansiyeli var. Önünü de hükümetimiz açtı"



Daha sonra Başkan Delican, "Dombra" adlı parçanın çalınmasını istedi. Delican kalabalıkla şarkıya eşlik etti. Parti binasına gelen milletvekilleri de kalabalığı selamladı.



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Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) -



(Tür: Yurt)