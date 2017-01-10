İzmir'de sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle uçuşa kapatılan Adnan Menderes Havalimanı yağışın ardından hava ulaşımına açıldı.
Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sabahtan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle uçuşa kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda seferler, yağışın durması ve pistin temizlenmesiyle yeniden başladı.
Havalimanı, pistte biriken yoğun kar nedeniyle saat 08.00 itibarıyla hava trafiğine kapatılmış, 43 sefer iptal edilmiş, 9 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirilmişti.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Uçuşlar Başladı
İzmir'de sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle uçuşa kapatılan Adnan Menderes Havalimanı yağışın ardından hava ulaşımına açıldı.
İzmir'de sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle uçuşa kapatılan Adnan Menderes Havalimanı yağışın ardından hava ulaşımına açıldı.
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