İzmir Adliyesi Önünde Terör Saldırısı: 2 Şehit





İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınlarında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu. 5 kişi de yaralandı.



Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası



yakınında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışma sırasında iki terörist ölü ele geçirildi. Bir teröristin de yakalanmasına çalışılıyor.



Patlamadan sonra saldırıda kullanıldığı düşünülen bir aracın yandığı aktarıldı.



Adliye'ye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.



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Tags: terör önünde İzmir şehit Türkiye Saldırı Adliyesi saldırısı: Terörizm Gepost: 05 januari 2017