Izmir Adliyesi Önünde Patlama 2 Şehit, 6 Yaralı Ek Başkan Kocaoğlu Açıklama Yaptı

Izmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi önündeki polis kontrol noktası yanında bombalı araç patlatıldı. Patlamada ve çıkan çatışmada aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, bir polis memuru ile bir zabıt katibi şehit oldu, 2 terörist ise polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Bugün saat 16.10'da, İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bir araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarının park edildiği otoparka doğru ilerlemek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle bomba bulunan ve LPG'li olduğu belirtilen, geldikleri aracı patlattı. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere geniş bir alandan duyulurken, yaralananlar oldu, çevredeki araçlar hasar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay sırasında kontrol noktasındaki polis memuru Fethi Sekin, mermisi bitene kadar çatıştığı teröristlerden birini öldürürken, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan başka bir şüpheli araç da polis tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.



İZMİR VALİSİ AYYILDIZ: EYLEMİ YAPANLARIN PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR



İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, 8 fişek, 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:



"Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar, vefakar, şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerinin sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah razı olsun onlardan. Bu hadise içimizi yakmıştır. Doğru bilgiyi yeri geldiğinde sizlere aktaracağız. Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme anlamında bu sağduyulu davranışta bulunacağınızı düşünüyoruz. Bilgilendirme noktasında bize ulaşan her bilgiyi paylaşacağız. Bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu teröristlere ait olduğu değerelendirilerek patlatıldı. Tehlike bertaraf edildi. Bu anlamdaki tüm camiamıza milletimize başsağlığı diliyorum. Eylemin yapılış biçimi, kişilerin kimlik tespitlerine bakıldığında eylemi yapanların PKK olacağı şu ana kadar değerlendiriliyor. Biz daha önce başsavcı, emniyet müdürü güvenlik değerlendirmelerinde bulunduk. Her türlü tedbir alınıyor, şüpheli davranacak, içeri girecekler noktasında da tedbir alındı. Burada yoldan mı geçiyorlar içeri mi girecekler net bilgi yok. Böyle bir olayın olması noktasında bir polis memuru ve mübaşir (zabıt katibi) kardeşimiz şehit oldu. Teröristler kaçıyor, çatışma çıkıyor, aracı patlatıyorlar. Polis olan şehidimiz çatışmada karşılık veriyor, bu sırada oluyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ölü ele geçirildi. Şu anda 6-7 yaralımız var" dedi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da 1 başsavcı vekili ve 3 savcının olayı soruşturduğunu söyledi. Teröristlerin adliyenin içine girip daha büyük bir katliam planladıklarını düşündüklerini değerlendirdiklerini belirtti.



ADLİYEDE HAREKETLİLİK



İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısı sonrası olay yerine gelen Vali Erol Ayyıldız'ın yaptığı açıklamadan kısa süre sonra, adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada henüz bir sonuca ulaşılamadı.



ŞEHİT KAHRAMAN POLİS 3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ



İzmir Bayraklı Adliye binasına bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi



O dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti



İZMİR' DE ÇATIŞMA ANLARI VATANDAŞ KAMERASINDA



Bayraklı Adliyesine bombalı araçla saldırının ardından kaçmaya çalışan teröristlerle polis arasında uzun süren çatışma yaşandı. 2 teröristin öldürüldüğü çatışma anlarını bölgedeki vatandaşlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.