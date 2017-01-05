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Izmir Adliyesi Önünde Patlama 2 Şehit, 6 Yaralı

Izmir Adliyesi Önünde Patlama 2 Şehit, 6 Yaralı

Izmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.

Izmir Adliyesi Önünde Patlama 2 Şehit, 6 Yaralı

Izmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.

İZMİR, (DHA)

(Tür: Yurt)

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