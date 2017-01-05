Izmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.
İZMİR, (DHA)
(Tür: Yurt)
Izmir Adliyesi Önünde Patlama 2 Şehit, 6 Yaralı
Izmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.
Izmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.
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