Son Dakika! İzmir'de Bomba Yüklü Araçla Düzenlenen Saldırıdan İlk Görüntüler

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde hakim ve savcı girişinde bir araçta patlama meydana geldi. Doğan Haber Ajansı patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinden de ilk görüntüler gelmeye başladı.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BİRİ ARANIYOR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. İzmir'deki patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:









