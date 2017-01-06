İzmir'deki Patlamaya Trabzon Adliyesinden Dualarla Destek

İzmir Adliyesi önünde dün gerçekleşen hain terör saldırısı bu sabah Trabzon Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenlenerek kınandı.



Trabzon Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı, adliye çalışanları ile avukatların hazır bulunduğu basın açıklamasında şehitler için dua edilirken, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, bir basın açıklaması yaptı. Kutanoğlu konuşmasında acılarının büyük olduğunu belirterek "Türkiye'mizin göz bebeği olan İzmir'de, İzmir Adliyesi'ne teröristlerce yapılan hain saldırı sonucunda polis memuru arkadaşımız ve zabıt katibi arkadaşımız şehit olmuşlardır. Yine avukatlardan, personellerden ve vatandaşlardan yaralanan olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı sadece adalet sarayına, adliye çalışanlarına yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda toplumun adalet beklentisine ve milletimizin birlik ve beraberliğine yapılan bir saldırı olarak görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti devletin bekası anlamında uluslararası bir tehlike ile karşı karşıya maalesef herkesin bu uluslararası tehlikenin farkında olarak bu bilinçle bir bakış, bir duruş ortaya koyması ihtiyacı var. Acımız büyük ama tesellimiz de var. Çünkü polis kardeşimiz Fethi kardeşimiz sayesinde belki onlarca belki de yüzlerce insanın hayatı kurtuldu. Son mermisine kadar teröristlere müdahale ederek şehit düştü. Onun sayesinde oradaki bir çok meslektaşımız bir çok vatandaşımız şu an hayatta. İnşallah bundan sonra ülkemizin hiçbir yerinde bu tür saldırılar meydana gelmez ve barış içinde huzur içinde yaşama şansı buluruz. Temennim bu. Acımız büyük çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Bu vatan için bu ülke için bu topraklar için bu ülkenin insanları için daha çok çalışmalıyız, daha güzel şeyler yapmalıyız. Bizi sevmeyenlere bize zarar vermek isteyenlere en iyi cevabı çalışarak verelim. Adliye adına, Trabzon Barosu adına hep birlikte bu saldırıyı lanetliyoruz. Allah onların belasını versin" dedi.



Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de saldırıyı lanetle kınadıklarını kaydederek "Terörün amacı yıldırmak, sindirmek, korkutmak ve çökertmektir. Dolayısıyla biz bugün burada yılmayacağız, korkmayacağız, çözülmeyeceğiz daha çok birlik içinde beraberlik içinde olacağız demek için bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenler emellerine ulaşmayacaktır. Terör bizi hiçbir şekilde durduramayacak" diye konuştu. - TRABZON