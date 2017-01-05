İzmir Adliyesi'ne Saldırı Anını Savcı Anlattı: Silahlarla Etrafı Taradılar!

İzmir Adliyesi'ndeki saldırı sırasında bina içinde bulunan bir savcı dehşet anlarını anlattı.

Savcı, önce bombalı aracın patlatıldığını, ardından ise çatışma çıktığını belirterek, "Çatışma 3-4 dakika sürdü. Teröristler öldürüldü" dedi.



İZMİR ADLİYESİ'NE SALDIRI ANI

Savcı, "İki terörist adliyenin polis giriş noktasının bulunduğu bölüme geliyor. Önce kendileri araçtan çıkıyor, ardından bombalı aracı patlatıyorlar. Sonra da kalaşnikof silahlarla etrafı tarıyorlar. Orada çatışma çıkıyor. Çatışma 3-4 dakika sürdü. Teröristler öldürüldü" dedi.



"TEHDİT HER ZAMAN OLUYOR"

Savcı, "Tehdit geliyor muydu?" sorusu üzerine ise, "Her zaman oluyor" diye yanıt verdi.