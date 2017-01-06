İzmir Adliyesi'nde Şehit Polis ve Mübaşir İçin Hüzünlü Tören (4)

CAMDA ÜÇ KURŞUN



İzmir Adliye Sarayı'nda çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 12. Asliye Ceza Mahkemesi mübaşiri üç çocuk babası Musa Can'ın vurulduğu üçüncü kattaki 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin camında 7, 8 ve 9 nolu delil olarak işaretlenen kurşun izleri hala duruyor. Can'ın 8 No'lu delil olarak işaretlenen kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.



Mübaşir Musa Can'ın, H Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri ön büroya evrak götürdüğü, D Blok 3'üncü katta bulunan, görevli olduğu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderken silah sesleri üzerine karşı tarafta bulunan 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidip camdan dışarı baktığı sırada teröristlerin açtığı ateş sonucu vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Yere yığılan Can'ın, son nefesini vermeden önce, 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki çalışma arkadaşlarına "Vuruldum" dediği öğrenildi. Can'ın vücuduna isabet eden kurşunun 100 metre uzaktan geldiği ve camda 7, 8 ve 9 numaralı delil olarak işaretlenen kurşunlardan, 8 numaralı kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Mübaşir Musa Can'ın görev yaptığı 12. Asliye Ceza Mahkemesi kaleminin girişine Türk bayrağı asıldı.



BAKAN BOZDAĞ, YARALILARI ZİYARET ETTİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti.



Bakan Bozdağ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıların yanına gidip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çevik kuvvet polisi 27 yaşındaki Oğuzhan Batuhan'ın patlama sırasında kulak zarının delindiği ve dizinden de yaralandığı öğrenildi. Patlama sırasında adliye önünde bulunan 45 yaşındaki Zeynep Devecioğlu'nun da kulak zarının delindiği ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirtildi. Bakın Bozdağ'ın ziyareti sırasında Devecioğlu'nun ameliyata alındığı öğrenildi. Adliyede veznedar olarak çalışan 44 yaşındaki Sibel Avcu ise patlama sırasında adliye içinde çıkan kargaşada yaralandı. Merdivenlerden yuvarlanan Avcu'nun alnını basamağa çarptığı bacağında da yaralanma olduğu belirtildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bakan Bozdağ yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.



Bahri KARATAŞ- Timur TARLIĞ/İZMİR, -



