İzmir Adliyesi'nde Şehit Polis ve Mübaşir İçin Hüzünlü Tören (3)

JANDARMA DA ÇATIŞMAYA KATILMIŞ



İzmir Adliyesi'ne dün düzenlenen hain saldırıda, polis memuru Fethi Sekin ile birlikte, patlamanın meydana geldiği yer yakınlarındaki jandarma aracında bulunan Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş H.Y.'nin üzerine zimmetli MP5 marka otomatik silahla çatışmaya girdiği ortaya çıktı. Aynı araçta şoför olarak bulunan jandarma er V.İ.Ü.'nün ise silahının bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma Uzman Çavuş H.Y.'nin soruşturma kapsamında alınan ilk ifadesinde, olayı şöyle anlattı:



"Olay günü asayiş devriye ekibinde görevliydim. Gözaltındaki kişiyi adliyeye getiren aracın başında görev yapıyordum. Patlama gerçekleştiği anda ben adliye önünde bulunan refüj aralığında, adliye istikametine dönük, yan şekilde, şoför koltuğunda bekliyordum. Patlama sırasında askeri aracın ön camı zarar gördü. Daha sonra adliye istikametine ve içinde bulunduğum araca doğru ateş edilmesinden dolayı araçta bana zimmetli olan MP5 silahımı alarak içinde bulunduğum araçtan dışarıya çıktım ve aracın diğer tarafına geçtim. Şahsı görerek hedef gözetmeksizin diğer jandarma aracının bana göre arka sağ tarafında bulunan esmer, eli eldivenli bir kişinin ateş ettiğini fark ettim. Ben de karşılık verdim. Aracın bana göre solunda bulunan kişiyi görmedim. Fakat olay anında inşaat şantiyesindeki kişiler tarafından uyarıldım. Bu kişi bize doğru hedef gözeterek ateş etti. Ben de diğer jandarma aracının arka kısmından ateş eden kişiye ateş ettim. Benim ateş ettiğim esnada trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu gördüm. Teröristi vurup vurmadığını bilmiyorum. Fakat yanına kadar gidip sonra dönüp adliye istikametine giderken vuruldu."



SİLAHINI POLİSE VERMİŞ



Kendisine göre daha tehlikeli bir durumda olan bir polis memuruna silahını verdiğini de söyleyen H.Y., "Bir süre sonra aracımın önünde yatar haldeki, kendi silahlıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben sağlam, korunaklı bir durumda olduğumdan dolayı silahımı o polis memuruna verdim. Onun silahını da ben aldım. Çatışma bir süre daha devam etti. Çatışma bittikten sonra da polis memuruna silahını verip kendimi silahımı aldım" diye konuştu.



