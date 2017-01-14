Izmir Adliye'deki Hain Saldırıya Elazığlılardan Protesto

Adliye'deki hain saldırıya Elazığlılardan protesto



18 DERNEĞİN ÜYELERİ ŞEHİTLER İÇİN TOPLANDI



ELAZIĞ Dernekler Federasyonu, İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen hafta düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu hain terör saldırısını protesto etti. Elazığlılar, aynı zamanda hemşehrileri olan Fethi Sekin'in şehit olduğu noktada kuran okudu, dua etti, açıklama yaptı.



Bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından, İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen 5 Ocak Perşembe günü bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. İki terörist de öldürülüp etkisiz hale getirildi. Fethi Sekin kahramanca davranışıyla canı pahasına, saldırının bir faciaya dönüşmesini önledi. Herkesin yüreğini yakan bu terör saldırısını protesto etmek için, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 18 derneğin üyeleri, Elazığ Dernekler Federasyonu olarak İzmir'e geldi. İlk olarak saldırının yaşandığı yerdeki nöbet tutulan kulübeyi inceleyen Elazığlılar daha sonra, aynı zamanda hemşehrileri olan Fethi Sekin'in şehit olduğu noktada kuran okudu, dua etti. Kuran okunduğu sırada yoldan geçen araçlar da durdu ve duaya katıldı.



Elazığlılar adına Federasyon Başkanı Faik İçmeli bir açıklama yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Faik İçmeli, "Şu iyi bilinmeli; bu cennet vatan, büyük millet her zaman için bu hainlerini üstesinden gelecektir. Hepimiz birer Fethi Sekin'iz, hepimiz Ömer Halisdemir'iz. Bu şehitler; bu vatan, bu bayrak, bu ezan için canlarını feda ettiler. İçerideki ve dışarıdaki hainlere şunu kafalarına soksunlar; Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Şehitlerimiz hakkını helal etsinler, geride bıraktıkları bize emanettir. Bizim namusumuzdur. Fethi Sekin kahramanca canını verdi ama onlarca insanın hayatını kurtardı. Maalesef içimizde hain çok. Bunları nasıl alt edeceğiz? Birlik beraberlik içinde. Birbirimizi sevip, sahip çıkacağız. Türk, Kürt, Çerkez yok, büyük Türk milleti var" dedi. Konuşmadan sonra dernek üyeleri, İzmir Adliyesi'nin önünden ayrıldı.