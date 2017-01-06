Izmir - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yaralıları Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaralıları ziyaret etti



ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Bozdağ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıların yanına gidip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çevik kuvvet polisi 27 yaşındaki Oğuzhan Batuhan'ın patlama sırasında kulak zarının delindiği ve dizinden de yaralandığı öğrenildi. Patlama sırasında adliye önünde bulunan 45 yaşındaki Zeynep Devecioğlu'nun da kulak zarının delindiği ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirtildi. Bakın Bozdağ'ın ziyareti sırasında Devecioğlu'nun ameliyata alındığı öğrenildi. Adliyede veznedar olarak çalışan 44 yaşındaki Sibel Avcu ise patlama sırasında adliye içinde çıkan kargaşada yaralandı. Merdivenlerden yuvarlanan Avcu'nun alnını basamağa çarptığı bacağında da yaralanma olduğu belirtildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bakın Bozdağ yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.