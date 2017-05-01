Izmir 84'lük Süper Delikanlı

84'lük süper delikanlı



İzmir Buca'da 27 yıldan beri vücut geliştirme sporu yapan 84 yaşındaki İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla görenleri şaşırtıyor.



Sinemalarda büfecilik ve Türk filmlerinde figüranlık yaparken 57 yaşında emekli olan İsmet Öztoker, yaşadığı boşlukla vücudunda başlayan kireçlenme, tansiyon, şeker gibi hastalıklarla savaşmaya başlamış. 'Dede' denilen yaşıtlarının bir köşeye çekildiği yaşta, insan vücudunun kaldırabileceği en zorlu sporu yapan Öztoker, 27 yıldır her gün 3 saat ağırlık kaldırıp, vücudunu geliştirdi. Kardeşinin tavsiyesiyle 57 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Öztoker sporla tüm hastalıkları yendiğini, uzun yıllardır hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi. 84'lük delikanlı, '500 gram yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan' kahvaltı menüsüyle güne başlamanın faydalarını anlatırken, herkese spor yapmayı önerdi. Haftanın 7 günü günde 3 saat azimle çalışan Öztoker, güçlü fiziği ve çevik yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Öztoker, 4 evlilik yaşadığını, bu evliliklerden 4 çocuğu ve 4 torunu olduğunu söyledi.



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Haber-Kamera: İZMİR (DHA)



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(Tür: Yurt)