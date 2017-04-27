Izmir 27 Yıldır Granit Taşlara Hayat Veriyor

27 yıldır granit taşlara hayat veriyor



İZMİR'in Bergama İlçesi Çamavlu Mahallesi'nde civardaki granit taşları yontarak heykel ve rölyefler yapan 78 yaşındaki Mustafa Kaya Yılmaz, eserlerini evinin bitişiğindeki atölye ve çevresinde sergiliyor. Eserlerinin hiçbirini satmayan Yılmaz, en büyük hayalinin ise kuracağı müzeye bunları taşımak olduğunu söyledi.



Aslen Balıkesirli olan Mustafa Kaya Yılmaz, 8 yaşında geldiği Bergama'nın kırsal Çamavlu Mahallesi'nde uzun yıllar çobanlık yapıp, inşaatlarda çalıştı. Bu yörede tanıştığı granit taşları oyarak başlangıçta çeşitli figürler yapan Yılmaz, zamanla bu işi ilerletip helkel ve rölyefler yapmaya başladı. Bu merakı zamanla hobiye dönüştü. Dört çocuk babası Yılmaz, evinin bitişiğindeki atölyesinde 27 yıldır, granit taşlara hayat vererek, çeşitli heykeller yapmayı sürdürdü. Bugüne kadar Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Osmanlı sultanlarına, Lenin'den Adnan Menderes'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, selefi Abdullah Gül'e kadar pek çok ünlü ismin günlerce emek vererek heykel ve rölyeflerini yapan Yılmaz, bunları atölyesi ve çevresinde sergiliyor. Yaptığı heykellerden bazılarına çeşitli mesajların yer aldığı sözler de yazan Yılmaz, bunların hiçbirini satmıyor. Hiç eğitim almadan kendi başına heykel yapmayı öğrendiğini belirten Bağkur emeklisi Yılmaz, ileride bu eserlerinin kıymetinin daha çok anlaşılacağını belirtip, en büyük hayalinin bunları kuracağı müzeye taşımak olduğunu söyledi.



1200 lira olan emekli maaşın 800 lirasını, yaptığı heykeller için kullandığı malzemelere harcadığıın belirten Yılmaz, Bu eserler, ben yaşadığım sürece açacağım müzede duracak. Sonrasında ise çocuklarıma hayırlı olsun dedi.



Yılmaz'ın yaptığı heykellerin birer hikayesi olduğu gibi çeşitli mesajlar da veriyor. Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vuran Koca Seyit'in (Seyit Ali Çabuk) arkadaşı olan dedesinin kolu koptuğu için çalışamadığından fakir olduğunu, buna rağmen 'Devletin durumu iyi değil' diyerek kendisine maaş bağlanmasını geri çevirdiğini belirten Yılmaz, Böyle bir dedenin torunuyum. Bu nedenle de Çanakkale destanını yazan kahramanların heykellerini de yaptım diye konuştu.



Yılmaz, el ele vermiş üç aslan rölyefinin üzerine '2 bin yılına giderken aslanlar el ele vermiş barış içinde yaşıyor. Dileriz dünyandaki her canlı barış içinde yaşar. Bu fani dünya kimseye kalmaz' yazmış. Yılmaz usta, atölyesi ile evinin birleştiği duvara yerleştirdiği kendi heykelinin altına ise İçki içtim zarar ettim. Sigara içtim ziyan ettim. Kumar oynadım iflas ettim. Bunları bırakıp, tövbe ettim. Çok çalışıp eve ekmekle gittim. Böyle yapabilen Allah'ın kuluna teşekkür ederim ifadeleriyle dikkat çekiyor.