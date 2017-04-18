İzmek'in Tiyatro Kursiyerleri Büyük Alkış Topladı

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK bünyesindeki tiyatro kursuna katılan kursiyerlerin sahnelediği oyun büyük beğeni topladı.



Heather Raffo'nun yazdığı ve çevirisini Füsun Günersel'in yaptığı "Arzunun Onda Dokuzu" adlı oyunu kurs öğretmeni Salih Yücel yönetti. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki oyunda İran- Irak Savaşı sonrası bölge kadınının yaşadıkları ve hissettikleri anlatılıyor. Savaşın psikolojik ve sosyolojik etkileri ile kişilerin yaşadığı travmaların anlatıldığı oyunda kursiyerlerin performansı salonu dolduranlardan bol bol alkış aldı. İZMEK'in tiyatro kursuna 14 yaş üstü 40 kişinin katıldığı kaydedildi. - KOCAELİ