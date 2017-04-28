Izledikleri Filmden Etkilenip 'Doğa Dostu Kalem' Ürettiler

SITKI YILDIZ - NECAT HAZAR - Van'da izledikleri filmden esinlenen iki öğrenci, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak "Doğa dostu kalem" üretti.



Bu proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmaya karar veren öğrenciler, Van Bölge Finali'nde birincilik elde etti.



Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Hilal Taş ve Rumeysa Dağaç, "Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı" filmini izledi. Filmdeki kahramanların yaprakları kullanarak kalem üretmesinden esinlenen iki arkadaş, benzer bir çalışmayı okullarında yapmaya karar verdi.



Teknoloji tasarım Öğretmeni Güneş Şeker'den de yardım alan öğrenciler, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak kurşun kalem üretti.



Bu proje öğrencilere TÜBİTAK'ın yarışmasına bölge birinciliği getirdi.



Yaprak ve çay kaleme dönüştü



Hilal Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izledikleri filmden etkilenerek ağaç yapraklarını değerlendirmek istediklerini anlattı.



Bu kapsamda yaprak, çay demi ve yapıştırıcı kullanarak "Doğa dostu kalem" ürettiklerini ifade eden Taş, şöyle konuştu:



"Dökülen yaprakları ve okulumuzun çay ocağında atılacak çay demini topladık. Bunları kuruttuktan sonra mikserden geçirerek ufak hale getirdik. Sonra kalıp olarak kullandığımız elektrik borularının içerisine yaprak ve çayları, ortaya ise yazmayı sağlayacak grafit yerleştirdik. Bunu yaparken de ürettiğimiz kalemlerin tekrar doğaya karışması için muz kabuğundan elde ettiğimiz yapıştırıcıyı kullandık. Normal kalemlerde kimyasal boyalar kullanılıyor ve geri dönüşüm sağlanamıyor ama bizim ürettiğimiz kalemler tekrar doğaya dönüyor."



Taş, yapıştırıcı için muz kabuklarını mikserden geçirdikten sonra içerisine bir iki kaşık toz şeker koyarak kaynattıklarını, ardından bu karışımı süzgeçten geçirip suyunu yapıştırıcı olarak kullandıklarını dile getirdi.



Kalem atıkları doğaya kazandırıldı



Rümeysa Dağaç da proje ile çocuklarda doğa sevgisi ve bilincini oluşturma, tüketimden üretime geçme ve ağaçların kesilmesini engellemek istediklerini ifade etti.



Ürettikleri kalemlerin atıklarının ağaç diplerine dökülerek yeniden doğaya kazandırılabileceğini aktaran Dağaç, "Kalemlerimiz bitkisel atıklarından yapıldığı için bunların atıklarını ağaç köklerine gübre gibi verebiliyoruz. Okulumuzdaki 7/C sınıfı bizim yöntemimizi kullanarak kalemlerini üretti ve kalem atıklarını ağaçların diplerine döktüler. Bu da bizim amacımıza ulaşmamızı sağladı." diye konuştu.



Teknoloji tasarım öğretmeni Şeker ise öğrencilerinin daha önce yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştirildiklerini belirterek, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.



Amaçlarının, öğrencilerinin hayallerine ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak olduğunu aktaran Şeker, "Doğa dostu kalemler"in seri üretilmesi konusunda duyarlılık oluşturmayı istediklerini kaydetti.



Öğrenciler bu projeleri ile 23-24 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye finalinde derece elde etmeyi hedefliyor.