İzlanda'nın İkonik Mavi Lagünü Otel Oluyor

Lagün kıyısına açılan ilk lüks otel İzlanda'da müşterilerini bekliyor.



Doğal güzellik harikası lagünler, dünyanın çeşitli yerlerinde konumlansa da bu zamana kadar lagün manzaralı otel kimsenin aklına gelmemişti. Moss Hotel açığı kapadı ve 800 yıllık lagünün yerine otel açmaya karar verdi.







İzlanda'da bulunan otel kapılarını 2017'nin sonbaharında açacak. Lüks kitleye hitap eden otel, doğal güzelliği ile şimdiden herkesi büyülemiş vaziyette. Doğal güzelliklerle baş başa kalmanın yanında, "izole" bir konumda bulunan otel, tatilini sessiz, sakin geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacağa benziyor.



Moss Hotel, son yıllarda İzlanda'ya gelen turist sayısının artması ile lüks otel sektörüne farklı bir bakış açıcı getirmek istediklerini belirtti. Lagünün konumu itibarıyla suyun sıcaklığı da değişiyor. Doğal kaynak suyu ile doğan lagünler hem vücudunuza, hem de ruhuna iyi geliyor.







