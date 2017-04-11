İzlanda'nın Dondurucu Soğuğuna Kafa Tutan Cesur Fotoğrafçı: Tom Rex Jessett

Tek hayali İzlanda'nın fotoğraflarını çekmek olan başarılı fotoğraf sanatçısı Tom Rex Jessett, bütün imkansızlıklara ve iklim koşullarına rağmen yıllardır hayalini kurduğu bölgeye giderek, zorlu iklim koşullarına rağmen bu hayallerini gerçekleştirdi.



Yeterli maddi kaynağı bulunmayan sanatçı, bu hayalini gerçekleştirmek için aylarca hava yolu şirketlerinin kampanyalarını takip ederek en makul zamanda İzlanda'ya gidiş biletlerini alarak bu yolculuktaki ilk adımını attı.



Bütün maddi kaynağını neredeyse bilete yatıran Tom Rex Jessett, en ucuz arabayı kiralayarak fotoğrafını çekmeyi hayal ettiği bölgeye gitti ve gecelerini, otelde kalmak yerine, arabada uyku tulumunda uyuyarak geçirdi.



İşte İzlanda'nın dondurucu soğuğuna rağmen hayallerini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen başarılı fotoğraf sanatçısı Tom Rex Jessett'in fotoğraflarına birkaç örnek;



















