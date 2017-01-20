İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu.
Böylece, anne-oğul yalnızca aynı doğumgününü paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda dünyada eşine az rastlanır bir unvana da sahip oldu.
Visir gazetesinin haberine göre, yılbaşı gecesi doğum kliniğinde nöbetçi olan ebe Herborg Pálsdóttir, doğumun sorunsuz geçtiğini açıkladı.
Guojonsdottir, "Daha dün bunu şakasını yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik" dedi.
Yeni doğan bebek ise Guojonsdottir çiftinin üçüncü çocuğu oldu.
İzlanda'da 1980'in İlk Bebeği, 2017'nin İlk Bebeğini Doğurdu
1980 yılında İzlanda'da ilk doğan bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra aynı unvanı kendi oğluna 2017 için kazandırdı.
İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu.
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