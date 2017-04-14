İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırana ve Çalışana Ceza Yağdı

Kırklareli'nde yabancı uyruklu şahısları izinsiz çalıştıran 3 kişiye 18 bin 687 TL; izinsiz çalışan Afganistan uyruklu 3 şahsa ise 7 bin 473 TL para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde hayvancılıkla uğraşan M.K., İ.S ve E.E.'nin Afganistan uyruklu H.R., S.S.ve M.N.'yi izinsiz çoban olarak çalıştırdıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şahısları izinsiz çalıştıran şahıslara kişi başı 6 bin 229 TL olmak üzere toplamda 18 bin 687 TL idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tuttu. Çoban olarak izinsiz çalışan şahıslara ise kişi başı 2 bin 491 TL olmak üzere 3 kişiye toplamda 7 bin 473 TL idari yaptırım uyguladı.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ