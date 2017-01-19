İzinsiz Satışı Yapılan Açık Tütünlere El Konuldu

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen şikayet üzerine 2 iş yeri denetlenerek bu iş yerlerinin izinsiz olarak tütün ürünleri sattığı belirlendi.



Yapılan denetimlerde, iki iş yerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) izni olmadan satışı yapılan 24 kilogram açık tütün ve 248 kutu makorana kamuya geçirilmek üzere el konularak cezai işlem uygulandı. Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Zabıta Müdürü Bahadır Sağırkaya, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları anında değerlendirerek 2 iş yerinde gerekli izinler almadan satış yapıldığını tespit ettik. Bu iş yerlerine tarafımızdan tutanak tanzim edilerek gerekli cezai işlemler de uygulandı" dedi. - BİLECİK