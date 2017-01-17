İzinsiz Gösteri Düzenleyen 6 Kişi Yargılanıyor

Fransa'da geçen yılın en önemli olaylarından biri olarak gösterilen çalışma yasası grev ve protestoları ile ilgili yasal süreç devam ediyor.



Strazburg'da tasarıya karşı izinsiz gösteri düzenlemekle suçlanan 6 kişi hakkında 2 bin avroya kadar para cezası talep edildi.



Strazburg Ceza Mahkemesinde görülen davada, mayıs 2016'da Haguenau yakınlarındaki bir kavşakta yolu keserek sürücülere broşür dağıtmaktan haklarında dava açılan 6 kişi hazır bulundu.



Değişik sendikalarda yönetici veya üye olan bu kişilerin, gösteriyi düzenleyen kişiler oldukları ve 200 kişinin katıldığı gösterinin izin alınmadan düzenlendiği belirtildi.



Fransız yasalarına göre suç sayılan eylemin sorumluları olarak belirlenen kişiler hakkında bin 500 avrodan 2 bin avroya kadar değişen para cezaları isteniyor.



Mahkemenin kararını 7 Mart'ta açıklayacağı öğrenildi.



Bu arada, yüze yakın kişi mahkeme binası önüne gelerek destek gösterisinde bulundu.