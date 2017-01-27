İzinsiz Faaliyet Yürüten Etüt Merkezleri Kapatılacak

Etüt merkezi, eğitim danışmanı gibi isimlerle kaçak çalışan merkezler belirlendi. Terör propagandasının da yapıldığı kaçak etüt merkezleri kapatılacak.

İzinsiz Faaliyet Yürüten Etüt Merkezleri Kapatılacak

Dershanelerin kapatılmasının ardından şehirlerde mantar gibi çoğalan ödev evi, eğitim danışmanı, ödev koçu, ödev merkezi, kariyer rehberi gibi isimlerle açılan merkezlerde terör propagandası yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin çocukların beynini yıkamak için bu tür merkezlerde 'eğitim' adı altında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

KAPATMA CEZASI UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle izinsiz faaliyet yürüten merkezlerle ilgili olarak valiliklere para cezası ile birlikte kapatma işleminin uygulama yetkisi verildi. Maliye Bakanlığı ise bundan sonra her ne isimle olursa olsun eğitim faaliyeti yürütecek merkezlere MEB onayı olmadan işyeri açma izni vermeyecek. (Kaynak: Sabah)

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