İzinsiz Çobanlık Yapan 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz çobanlık yapan yabancı uyruklu 3 kaçak şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de jandarma ekipleri tarafından M.A. isimli şahsa ait ağılda Afganistan uyruklu S.U., A.U. ve Türkmenistan uyruklu A.H. isimli şahısların çoban olarak çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - KIRKLARELİ