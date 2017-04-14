İzinsiz bildiri dağıtan gruba polis müdahalesi: 4 gözaltı



ANKARA - Başkent'te izinsiz bildiri dağıtan gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te Yüksel Caddesi üzerinde izin bildiri dağıtan bir grup, polis ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, gruba yaptıkları işin yasal olmadığını, dağıtıma son vermemeleri durumunda müdahale edecekleri yönünde ikazda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Müdahale sonucu 4 kişi gözaltına alındı.