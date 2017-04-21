İzinsiz Afiş Asanlara 227 ile 6 Bin 989 Tl. Arası Para Cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde izinsiz olarak asılan ve süreleri sona ermiş afiş ve reklam panolarını topladı. Kurallara uymayanlara ise 227 TL ile 6 bin 989 TL. arasında para cezası uygulandı.



Şehrin muhtelif cadde ve ana arterleri olmak üzere habersizce asılan ve izin süreleri sona eren afişler ile mücadele eden Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında kontroller yaparken izinsiz asılan afişleri tek tek toplayarak asanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirdi.



Elektrik direklerine, cadde ve sokakların üzerine veya uygun olmayan yerlere izinsiz asılan tanıtım ve konser reklamı içerikli afişler ile ilgili açıklama yapan Zabıta Amirliği, "5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. Maddesi gereğince Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz. İlan ve reklam kurallarına aykırı hareket eden kişi ve kişilere 227 TL ile 6 bin 989 TL arasında cezai işlem uygulanır" bilgisini paylaştı. - TEKİRDAĞ