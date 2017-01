İzgören: "Türkiye'nin Sorunu İşsizlik Değil, Bilgisizlik"

İletişim Uzmanı, Yazar Ahmet Şerif İzgören, "Türkiye'de her sektörde işinizi biraz iyi yaptığınızda sizi parmakla gösterirler. Türkiye'de tutku ile yapacağınız işi bulduğunuzda hiçbir şeyden korkmayın. İşinizi ciddiye alın" dedi.



İzgören, Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin (Çukurova GİAD) gençlere yönelik son projesi olan Çukurova GİAD Akademi'ye (Management & Business Academy-MBA) katılan gençlerle buluştu.



Çukurova GİAD MBA öğrencilerinin yanı sıra, sınırlı sayıda dernek üyesine de açılan dersin konusu, "İş Yaşamında 100 Kanguru" oldu.



Dersten günler önce, MBA öğrencilerine, İzgören'in "İş Yaşamında 100 Kanguru" kitabı dağıtıldı. İzgören'in iş hayatıyla ilgili olmakla birlikte, hayata atılmaya hazırlanan öğrencilere, kendilerini geliştirerek olaylara farklı gözle bakmayı isteyenlere yönelik kaleme aldığı kitabı okumuş olarak derse gelen öğrencilerle soru-cevap ve sohbet şeklinde ders gerçekleştirildi.



Hayattan gerçek hikayelerle anlatımlarda bulunan İzgören, iş hayatında en önemli şeyin bilgi ve dürüstlük olduğunu kaydederek, "Türkiye'de önüm tıkalı", "Kimse iş vermiyor", "İşsizlik çok, iş yok" şeklindeki yakınmaların doğru olmadığına dikkat çekti. "Kimseye tan etme ey dost, ey irfanım. Söz gelir divaneden nice divane sığmaz" sözüyle bilgiye dikkat çeken İzgören, "Yani, kimseye anlatma bilgi sahibiyim diye, delinin biri bir laf eder nice kitaba sığmaz. Bir iş yapmak mı istiyorsunuz, önce öğrenin, bilgi sahibi olun. Bu ülkede her şeyden şikayet edebilirsiniz. Gelir dağılımı eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği, güven endeksi gibi eleştireceğimiz çok şey olabilir. Ama 'Türkiye'de benim önüm tıkalı' diyemezsiniz. Türkiye ile ilgili söyleyeceğimiz son şey bu. Türkiye'de her sektörde işinizi biraz iyi yaptığınızda sizi parmakla gösterirler. Türkiye'de tutku ile yapacağınız işi bulduğunuzda hiçbir şeyden korkmayın. İşinizi ciddiye alın, kendinizi ciddiye almayın. Siz işinizi ciddiye aldığınızda herkes zaten sizi ciddiye alır" dedi.



"Öyle bir iş yapın ki kimse sizi tutamasın, durmak zor olsun"



Öğrencilerin sorularını dinleyen ve kavramlarla ilgili hikayeler anlatan, iş hayatının kahramanları ve davranışlarıyla ilgili ipuçları veren İzgören, şunları söyledi:



"Sadece yöneticilik vasfındaki insanlar var olan bir yapıyı sürdürürken, liderler peşlerinden sürükledikleri gruplar yaratabilirler. Sistem lideri ise sistem liderliği modeli çerçevesinde kendisinden sonra da yaşayan devamlı gelişim ve değişim anlayışında sistem oluşturur. En önde yürüme cesaretiniz yoksa lider olamazsınız. Kendi doğrularınız yoksa başkalarının doğrularının peşinden gidersiniz. Gideceği yeri bilmeyen yelkenliye hiçbir rüzgar fayda etmez. Gelecekte farklı alanlarda iş yapacaksınız. Ne iş olursa olsun, öyle bir iş yapın ki kimse sizi tutamasın, durmak zor olsun. Tutku ile yapacağınız işi yapın. Hepiniz okudunuz, teoriyi aldınız, bunları iş hayatında pratiğe dönüştüreceksiniz. Teori ve pratiği bir araya getirebilmeniz acayip. Türkiye bunu yapmıyor, bunu bu kadar ayrı tutan bir ülke yok. Üniversite hocaları teorinin içine batmış durumda, pratikten gram alakaları yok. Diğer tarafta pratiğin içinde adamlar teoriden gram alakaları yok. İkisini bir araya getirebilen adamlar çatır çatır yürüyor. Bir yanda kaos, bir yanda düzeni varsayan Berger teorisine göre, her iki yanda da yaratıcılık yok. Yaratıcılık orta çizgide. Kaosa biraz düzen katabilirseniz veya düzene biraz kaos yaratıp, düzenin dışına çıkabiliyorsanız o çizgiyi yakalayabiliyorsunuz."



Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, MBA'ya katkısı nedeniyle Ahmet Şerif İzgören'e teşekkür etti. Günün anısına İzgören'e şilt verildi. - ADANA