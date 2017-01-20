İzetbegoviç'ten Dodik'e Miloşeviç, Karadziç ve Mladiç Göndermesi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in Dayton Barış Anlaşması'nı bozmasının bölgedeki barış ortamını yok etmeden mümkün olmayacağını söyledi.



Hırvatistan'da yayın yapan Globus dergisine verdiği mülakatta Dodik'in radikal siyasi çıkışlarını değerlendiren İzetbegoviç, Bosnalı Sırp liderlerin halkın dikkatini ağır sosyo-ekonomik şartlardan uzak tutmak amacıyla milliyetçi söylemlere başvurduğunu söyledi. İzetbegoviç, "RS entitesinde ekonomi içler acısı durumda. Bütçe ve fonlar çöküşün eşiğinde ve entite borç batağında. Çalışanlar ve emeklilerin aylık ortalama ücretleri, ülkenin geri kalanına nazaran yüzde 20 daha düşük. Politikacılar da yoksulluk ve kendi iktidarlarındaki yolsuzluklarla mücadele etmek yerine ağır şartların doğurduğu memnuniyetsizlik ve negatif enerjiyi RS'nin gerçekte var olmayan, sanal düşmanlarıyla çatışmaya yöneltiyorlar" diye konuştu.



Uluslararası toplumun Bosna Hersek'teki ayrılık söylemlerine tepkisini de değerlendiren İzetbegoviç, "Miloşeviç ve Karadziç de uluslararası toplumun talep ve arzularına karşı gelmişti. Mladiç, UNPROFOR kumandanları ve askerlerine hakaret etmiş ve BM askerlerini elektrik direklerine bağlayarak fotoğraflarını çekmişti. Bu ahlaksızlıkların ne gibi sonuçlar doğurduğu ortada. Milorad Dodik de Dayton Barış Anlaşmasını bozmayı, Bosna Hersek ve bölgede barışı yok etmeden başaramaz" diye konuştu.



ABD'nin Milorad Dodik'e yaptırım kararı almasından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Dodik'i destekleyen açıklamasını da değerlendiren İzetbegoviç, "Rusya'nın Bosna Hersek ve tüm bölgenin istikrarsızlaştırılmasına destek vereceğine inanmıyorum. Bu çok tehlikeli bir oyun. Bunlar Rusya dahil hiç bir tarafın menfaatine değil" dedi. - SARAYBOSNA