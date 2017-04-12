İzdob'un Sponsorluk Anlaşması

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) ile Türkerler Holding arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.



İZDOB binasında imza töreninde konuşan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Haldun Özerten, Dünyaca ünlü "1001 Gece Masalları" bale gösterisi ile "Samson" ve "Dalila" operasının İzmirli sanatseverlerle buluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Özerten, "15 Nisan 2017 Cumartesi akşamı saat 20.00'de "1001 Gece Masalları" adlı iki perdelik balenin "İzmir Prömiyerinin" Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 18 Nisan Salı, 29 Nisan Cumartesi ve 2 Mayıs Salı günleri de bu eser sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.



Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, İzmir ve sanat için çok önemli bir gün yaşadıklarını belirtirken, "3 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında iki önemli eserin tüm gösterimleri şirketimiz tarafından karşılanacak." dedi.



İzmir'de başladıkları Mahall Bomonti İzmir projesini hatırlatan Sezgin, tarihle iç içe tasarlanan özel galerisinde gerçekleştirdiği sergilerle şimdiden İzmirli sanatseverlerin ilgisini çekmeye başladığını ve proje tamamlandığı zaman galerisi, müzesi ve kültür sanat etkinlikleriyle İzmirli sanatseverlerin en gözde yeri olacağına inandıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.



Sanatçıların da katıldığı törenin ardından "1001 Gece Masalları" balesinin provası yapıldı.