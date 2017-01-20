İzdivaçtan Kovulan Damat Adayı Deniz, Video Yayınladı

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izidvaç programında ortalık toz duman... Programın gözde damat adaylarından Baha'dan sonra Deniz de yayınladığı videoda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞIM DİK, ALNIM AK"

Dün Zuhal Topal tarafından başka kanallara programı kötülediği gerekçesiyle tek kelime dahi konuşmasına fırsat vermeden stüdyodan kovulan Deniz, yayınladığı videoda "Bana bir kelime dahi konuşma imkanı vermediniz. İnsanlar da anlıyor bana neden söz hakkı vermediğinizi. Başım dik, alnım ak... Beni, benim ailemi zor durumda bıraktınız. Evine gittiğim, yemeğimi paylaştığım, bana maddi manevi destek olan Baha abiye destek olduğum için bunlar yapıldı" dedi.

"CAMLAR, SİLECEKLER, TAMPON KIRILDI"

Geçen hafta program çıkışı yaşanan olaya da değinen damat adayı Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baha abiyi benim arabama bindirdik. Kapısı, silecekleri, camları ve tamponu kırıldı. O gün benim arabam olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. O akşamın gecesinde karakola gittik. Baha abinin yanındaydım. Baha abiye destek oldum."