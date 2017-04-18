İzdivaçta Naz ve Ali'nin Gelinlik ve Damatlıkla Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Programda Ali ile Naz'ın gelinlik ve damatlıkla çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasının ardından programın sunucusu Zuhal Topal; "Çok şaşırtıcı ve sorularla dolu olan bu fotoğraflar ne zaman, nerede çekildi?" diyerek, Naz ve Ali'yi yanına davet etti.

"BİZDE KALACAĞINA SÖZ VERMİŞTİ"

"Bu fotoğraflar sadece bende ve Ali'de vardı. Fotoğrafları ben verdim ekibe" diyen Naz'a sinirlenen Ali; "Bizim birlikte olduğumuz dönemde Naz, defalarca kendini gelinlikle beni de damatlıkla görmek istediğini söyledi. Bu fotoğrafların sadece bizde kalacağına söz verdi. Böyle bir fotoğraf çekimi yaptık. Naz'ın, sadece kendimizde kalmak üzere çektirdiğimiz, bu fotoğrafları neden ortaya çıkardığını anlamıyorum" dedi.

"BU İŞİN SONU NİKAH MASASI"

Naz ve Ali'nin tatlı tatlı atışmaları üzerine Zuhal Topal; "Sezon sonunda evlenmeye kalkışırsanız, bu fotoğrafları koyarım önünüze… Bu işin sonu nikah masası!" diyerek, olaya son noktayı koydu.

İşte o fotoğraflar;





