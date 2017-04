İzdivaçta Hıçkıra Hıçkıra Ağladılar!

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal’la" programına, ünlü sunucu ve stüdyoda bulunan tüm adayların canlı yayında döktüğü gözyaşları damgasını vurdu.







Gelin adayı Esin, dün yeniden canlı yayındaydı. Sunucu Zuhal Topal, "Bu konu bana göre daha kapanmadı. Esin’e göre de kapanmadı” sözleriyle, Serkan’ı da Esin’in yanına aldı. "BENİM GİBİ SENİ SEVEN BİRİNİ BULABİLECEK MİSİN?" Esin, gözyaşları içinde Serkan’a; “Benim bugün buraya son gelişim, çok yoruldum. Benim gibi seni seven, sana aşkla bakan birini bulabilecek misin? Seni seviyorum, uğraşıyorum ne istiyorsun? Bir şey söyle” dedi. Esin’den ağlamamasını isteyen Serkan, "Nefes alamıyorum ki bir şey söyleyeyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Esin, yanına giderek Serkan’a sarıldı. Esin ve Serkan’ın gözyaşları canlı yayında Zuhal Topal’ı ve tüm stüdyoyu ağlattı. Sessizliğini koruyan Serkan, ayağa kalktı. Esin ise gözyaşları içinde “Söyleyecek bir şeyi yok sanırım Zuhal Abla” sözleriyle Topal’ın yanına gitti. Topal, damat adayı Serkan’a, "Ne yapıyorsun sen Serkan?" diye sordu. Serkan, hıçkıra hıçkıra ağlayarak dışarı çıktı. Zuhal Topal, Esin’i de peşinden gönderdi.







"İKİSİNİ DE YARIN BURADA GÖRECEĞİM" Zuhal Topal, hayatın ne kadar kısa olduğunu, bu duyguların belki de yakalanamayacağını bilmiyorlar diyerek “Bu bir rica değil, ikisini de yarın burada göreceğim” dedi.