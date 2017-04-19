İzdivaçta Gelin Adayı Esin, Damat Adayı Serkan'ın Kapısına Dayandı

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la" programına Esin'in, akşam saatlerinde Serkan'ın kapısına gitmesi damga vurdu.

"ESİN GÜVENİMİ KIRDI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta locanın beğenilen gelin ve damat adaylarından Esin ve Serkan, arasındaki ilişki sona ermişti. Esin'in Serkan'a evde olduğunu söyleyip, gece tasvip etmediği kız arkadaşlarıyla dışarı çıktığını öğrenen Serkan; "Esin güvenimi kırdı. Bu ilişki bitti" diyerek locaya oturmuştu.

SERKAN'IN KAPISINA DAYANDI

O günden beri pes etmeyen Esin, Serkan'ın gönlünü kazanmak için elinden geleni yaptı. İstanbul'da yağan yağmura rağmen geçtiğimiz akşam Serkan'ın kapısına giden Esin, Serkan'ın annesine yazdığı mektubu Serkan'a verdi. Esin ve Serkan, dün canlı yayındaydılar.



MEKTUBU ESİN'E İADE ETTİ

"Annesinin mektubu okuduğunu ve Esin'e geri gönderdiğini" belirten Serkan, "Her çocuk annesinin kıymetlisidir. Ben de öyle... Annem, benim burada yaşadıklarımı, ağladığımı gördü. Dua et mektubu okudu. Okumadan da geri gönderebilirdi" diyerek mektubu Esin'e iade etti.

"PİŞMAN OLACAĞIN ŞEYLER YAPIYORSUN"

Çok üzgün olduğunu, elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Esin; "Serkan, ortada güvenini geri kazanamayacağım bir olay yok. Pişman olacağın şeyler yapıyorsun" dedi.

Geri adım atmayan Serkan, Zuhal Topal'dan izin alarak dışarı çıktı.



